фото-видео фото Пикантная картина Модильяни «Лежащая обнаженная» побила ценовой рекорд на Sotheby's

2018-04-26 15:14 514

Знаменитое полотно итальянского живописца Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная» с пикантным сюжетом установило на престижном аукционе Sotheby's рекорд стартовой цены. Причем рекорд не только для картин, но и для произведений искусства в целом.

Эксперты оценили полотно 1917 года в 150 миллионов долларов.

«Лежащая обнаженная (на левом боку)» будет главным лотом на торгах Impressionist & Modern Art Evening Sale в Sotheby's, которые пройдут 14 мая.

В серии обнаженных моделей Модильяни 22 работы. Большинство из них выставлены в музеях — в основном американских.

Выставляемая на аукционе в Sotheby's картина - одна из девяти, оставшихся у частных коллекционеров. По предварительным оценкам, торги будут идти за нее очень активно. Цена скорее всего взлетит до 200-220 млн. долларов.

Прежний рекорд стартовой цены удерживала картина Пабло Пикассо «Алжирские женщины», которую оценили в 140 млн. Покупатель отдал за нее 179 миллионов долларов.

 

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