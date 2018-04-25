Украина видео Украинская ракета Ольха прошла финальное испытание

2018-04-25 16:30 334

 

Глава государства дал распоряжение поставить ракетный комплекс на серийное производство. ВСУ получат ракету, собранную полностью из украинских кромплектующих.

Президент Украины Петр Порошенко участвовал в финальных испытаниях украинского ракетного комплекса Ольха. Об этом он сообщил на своей странице в Facebok в среду, 25 апреля.

Порошенко также рассказал, что дал задание начать серийное производство Ольхи уже в этом году.

"Почему это так важно? Не только потому, что украинская армия наконец получит высокоточное оружие, которое значительно повысит эффективность действий подразделений Вооруженных Сил. Это важно и потому, что ракета Ольха собрана полностью из украинских комплектующих", - подчеркнул Порошенко.

Как известно, Ольха - украинский проект по созданию ракетного комплекса с корректируемым боеприпасом. Комплекс разработан на основе советской реактивной системы залпового огня 9К58 Смерч калибра 300 мм.

 

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