Спорт Полуфинал Лиги чемпионов. Где смотреть матч Бавария - Реал и на кого ставят букмекеры

2018-04-25 17:00 317

 

В среду, 25 апреля, нас ждет продолжение футбольного банкета под названием полуфинал Лиги чемпионов. В Мюнхене Бавария примет мадридский Реал.

В прямом эфире игру покажет канал Футбол 2. Начало поединка в 21.45. Будем надеяться, что немцы и испанцы выдадут такую же феерию, как вчера Ливерпуль с Ромой. Команда Юргена Клоппа показала суперскоростной и зрелищный футбол и обыграла "волков" со счетом 5 - 2.

Главный тренер Баварии Юпп Хайнкес заявил перед сегодняшним матчем, что в команде отличная атмосфера.

"У нас в команде фантастическая атмосфера и сильный командный дух. Только с таким настроем можно добиться победы, и это вселяет в меня оптимизм. Благодаря решительному настрою можно свернуть горы", - сказал Хайнкес.

Букмекеры осторожны в своих прогнозах, но все же небольшое преимущество отдают хозяевам поля. Кэф на победу немцев - 2,05, ничья идет с коэффициентом - 3,75, а на победу "галактикос" ставки принимают из расчета - 3,50.

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