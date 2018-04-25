Политика В Одессе и Черноморске произошло землятресение

2018-04-25 17:30 317

В среду, 25 апреля, в нескольких районах города Одессы местные жители ощутили землятресение, о чем и сообщают в соцсетях. Жители города Черноморска также ощутили довольно сильные толчки. Судя по словам одесситов, вероятнее всего, магнитуда землетрясения не превысила 3 баллов, очевидцы говорят о сработавшей из-за толчков сигнализации автомобилей.

Вероятно, это отголоски землетрясения, которое произошло в городе Новороссийске этим утром. "Скорее где-то в Черном море был толчок и побережье его ощутило", - пишут в сетях.

Жители центра Одессы, в районе парка Шевченко, отметили, что подземные точки были такой силы, что дрожали стены. Также, одесситы рассказывают, что "трясло" районе Большого Фонтана.

Напомним, что в турецкой провинции Адыяман днем ранее произошло землетрясение магнитудой 5,1 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в 4 км к северо-востоку от города Самсат. После основного удара сейсмологи зафиксировали еще около порядка восьми повторных толчков магнитудой от 1,4 до 2,7.