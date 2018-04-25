Украина Кабмин утвердил суммы на оказание первой медпомощи пациентам

2018-04-25 17:30 299

Украинское правительство утвердило порядок подписания, изменения и расторжения договора о медицинском обслуживании населения. Также утвержден тариф услуг первичной медицинской помощи, передает "Интерфакс".

Заказчиком медицинских услуг станет Национальная служба здоровья Украины, исполнителями будут рядовые медицинские учреждения. Типовая форма договора определяет также права и обязанности сторон, их ответственность, условия, порядок и сроки оплаты за предоставление медуслуг.

Согласно решению Кабмина, тариф на оплату медуслуги первичной медицинской помощи составляет 370 грн в год за обслуживание одного пациента, который подписал декларацию с врачом.

Также утверждены корректировочные коэффициенты для пяти возрастных групп. За лечение ребенка до пяти лет врач будет получать фиксированную сумму в 1,480 тыс. грн, за ребенка от шести до 17 лет – 814 грн.

За предоставление первичной медицинской помощи лицам в возрасте от 40 до 64 предусмотрено 444 грн, от 65 лет – 740 грн. Соответственно, за пациента в возрасте от 18 до 39 лет врач будет получать 370 грн.

Место обслуживания пациента определяется в соответствии с декларацией о выборе врача. При этом оплата за обслуживание пациентов из "красного" списка (пациента, который не выбрал себе врача и не подписал декларацию) составляет 240 грн.