Украина В Украине врачи будут обслуживать и больных, которые не подписали декларации

2018-04-25 19:00 677

В Минздраве Украины опровергли миф о том, что если пациент не подписал декларацию, врач не будет его обслуживать.

В ведомстве объяснили, что на самом деле, медучреждения будут получать финансирование одновременно и за пациентов, подписавших декларации с врачами, которые работают в этих учреждениях, и за пациентов, которые были закреплены за этими врачами ранее. Поэтому отказать в предоставлении помощи из-за того, что пациент не подписал декларацию с врачом, не имеют права. Об этом говорится в сообщении правительственного портала в Facebook.

При этом в Минздраве уточнили, что участковый терапевт может попросить пациента выбрать его и подписать с ним декларацию, чтобы продолжить обслуживать его.

Также в ведомстве подчеркнули, что каждый пациент свободен в выборе врача.