Прогноз погоды на 26 апреля: где в Украине будут дожди с грозами

Погода в Украине 26 апреля будет по-весеннему теплой. Лишь на части территории – местами дожди, иногда с грозами.
Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в западных, Полтавской, Харьковской, ночью и в северных областях небольшой дождь, на Закарпатье и Прикарпатье днем умеренные дожди, местами с грозами; на остальной территории без осадков.
По данным синоптика Наталки Диденко, 26 апреля теплее всего будет на Юге Украины и на юго-востоке, Приазовье, Луганщина, Донетчина: днем +22...+27 градусов. В Харьковской области +18...+23 градуса. В центральных областях, от Винницкой области до Днепра, от +22 до +26 градусов. На Севере в четверг ожидается +17...+22 градуса. А вот на Западе 26 апреля похолодает до +15...+19 градусов.
В Киеве в ночь на 26 апреля возможен дождь, в четверг днем без осадков, максимальная температура воздуха в столице около +20 градусов.
Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/сек.
Прогноз погоды на четверг, 26 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +19...+21
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +15...+17
Ровно – +16...+18
Житомир – +19...+21
Винница – +21...+23
Одесса – +19...+21
Николаев – +25...+27
Херсон – +26...+28
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +19...+21
Сумы – +20...+22
Полтава +21...+23
Днепр – +25...+27
Запорожье – +24...+26
Донецк – +23...+25
Луганск – +22...+24
Харьков – +24...+26
Киев – +20...+22