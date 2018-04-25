Украина Прогноз погоды на 26 апреля: где в Украине будут дожди с грозами

2018-04-25 20:00 562

Погода в Украине 26 апреля будет по-весеннему теплой. Лишь на части территории – местами дожди, иногда с грозами.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в западных, Полтавской, Харьковской, ночью и в северных областях небольшой дождь, на Закарпатье и Прикарпатье днем умеренные дожди, местами с грозами; на остальной территории без осадков.

По данным синоптика Наталки Диденко, 26 апреля теплее всего будет на Юге Украины и на юго-востоке, Приазовье, Луганщина, Донетчина: днем +22...+27 градусов. В Харьковской области +18...+23 градуса. В центральных областях, от Винницкой области до Днепра, от +22 до +26 градусов. На Севере в четверг ожидается +17...+22 градуса. А вот на Западе 26 апреля похолодает до +15...+19 градусов.

В Киеве в ночь на 26 апреля возможен дождь, в четверг днем без осадков, максимальная температура воздуха в столице около +20 градусов.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/сек.

Прогноз погоды на четверг, 26 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +19...+21

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +15...+17

Ровно – +16...+18

Житомир – +19...+21

Винница – +21...+23

Одесса – +19...+21

Николаев – +25...+27

Херсон – +26...+28

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +19...+21

Сумы – +20...+22

Полтава +21...+23

Днепр – +25...+27

Запорожье – +24...+26

Донецк – +23...+25

Луганск – +22...+24

Харьков – +24...+26

Киев – +20...+22