Политика Скандал с рюкзаками МВД: суд вынес решение по сыну Авакову

2018-04-25 19:30 770

Соломенский райсуд Киева окончательно снял арест с недвижимости сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, подозреваемого в причастности к растрате госсредств и фигуранта "дела рюкзаков для МВД".

В данном решении не упоминается имя Александра Авакова, однако указывается его адвокат - Андрей Тарасов. Также совпадает информация об арестованном имуществе и номер производства.

Следственный судья Людмила Кизюн отменила арест имущества Александра Авакова, в частности, трех парковочных мест и двух квартир. Судебное постановление обжалованию не подлежит.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро 31 октября провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова – Александра. Его подозревали в соучастии в растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД. 1 ноября суд отпустил Авакова под личное обязательство.

В 2015 году в сети появилась видеозапись, на которой человек, похожий на сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, договаривается с якобы заместителем министра Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений МВД еще до проведения тендера.

Как сообщалось ранее, следствием было установлено, что закупочная цена рюкзаков, которая значилась в договоре, 2900 гривен, но реальная их стоимость составляла 500 гривен. Часть рюкзаков была пошита в тюрьме, и их себестоимость составляет около 100 грн.