Политика Крымчан призвали "не хитрить" и не ездить в Украину за биометрией

2018-04-25 21:30 497

"Спикер парламента" Крыма заявил, что жителям полуострова "пора определелиться, кто они в жизни" и не ездить на материк за биометрическими паспортами.

В Крыму призвали жителей полуострова прекратить ездить на материковую часть Украины для оформления биометрических паспортов. Призыв в беседе с журналистами в среду, 25 апреля, озвучил "спикер парламента" Крыма Владимир Константинов, передают Новости Крыма.

"Надо было определиться - в 2014 году мы определились, ну чего туда ехать за этими паспортами? Кому какая необходимость в этом? Определись, кто ты в жизни есть: или умный, или красивый. А вот бегать туда-сюда, здесь получать все преимущества от России, а там еще на всякий случай еще что-то иметь. Вот эту хитрость надо прекращать", - считает Константинов.

Он также призвал крымчан воздержаться от поездок на материковую часть Украины в принципе.

Ранее сообщалось, что Крым отложил на год введение курортного сбора.