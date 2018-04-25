Политика Крымчан призвали "не хитрить" и не ездить в Украину за биометрией

2018-04-25 21:30 497

 

"Спикер парламента" Крыма заявил, что жителям полуострова "пора определелиться, кто они в жизни" и не ездить на материк за биометрическими паспортами.

В Крыму призвали жителей полуострова прекратить ездить на материковую часть Украины для оформления биометрических паспортов. Призыв в беседе с журналистами в среду, 25 апреля, озвучил "спикер парламента" Крыма Владимир Константинов, передают Новости Крыма.

"Надо было определиться - в 2014 году мы определились, ну чего туда ехать за этими паспортами? Кому какая необходимость в этом? Определись, кто ты в жизни есть: или умный, или красивый. А вот бегать туда-сюда, здесь получать все преимущества от России, а там еще на всякий случай еще что-то иметь. Вот эту хитрость надо прекращать", - считает Константинов.

Он также призвал крымчан воздержаться от поездок на материковую часть Украины в принципе.

Ранее сообщалось, что Крым отложил на год введение курортного сбора.

Еще по теме

Прогноз погоды на 26 апреля: где в Украине будут дожди с грозами

2018-04-25 20:00 559

В Украине врачи будут обслуживать и больных, которые не подписали декларации

2018-04-25 19:00 674

В Украине новая вспышка кори - за неделю заболели более тысячи человек

2018-04-25 13:44 855

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня дожди в Украине прекратятся, начнет быстро теплеть

2018-04-25 11:14 887

Еще новости в разделе "Политика"

Крымчан призвали "не хитрить" и не ездить в Украину за биометрией

2018-04-25 21:30 497

Скандал с рюкзаками МВД: суд вынес решение по сыну Авакову

2018-04-25 19:30 767

В Одессе и Черноморске произошло землятресение

2018-04-25 17:30 962

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян решил стать премьер-министром

2018-04-25 15:14 838
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Крымчан призвали "не хитрить" и не ездить в Украину за биометрией 2018-04-25 21:30 497
Скандал с рюкзаками МВД: суд вынес решение по сыну Авакову 2018-04-25 19:30 767
В Одессе и Черноморске произошло землятресение 2018-04-25 17:30 962
Лидер протестов в Армении Никол Пашинян решил стать премьер-министром 2018-04-25 15:14 838

Лента

21:30 Крымчан призвали "не хитрить" и не ездить в Украину за биометрией
20:30 Alekseev объяснил, почему решил представить на Евровидении-2018 Беларусь
20:00 Прогноз погоды на 26 апреля: где в Украине будут дожди с грозами
19:30 Скандал с рюкзаками МВД: суд вынес решение по сыну Авакову
19:17 В Армении распалась правящая коалиция
19:00 В Украине врачи будут обслуживать и больных, которые не подписали декларации
видео 18:30 Мощное оружие Украины прошло последние испытания: что о нем известно
18:00 Кабмин утвердил суммы на оказание первой медпомощи пациентам
17:30 В Одессе и Черноморске произошло землятресение
17:00 Полуфинал Лиги чемпионов. Где смотреть матч Бавария - Реал и на кого ставят букмекеры