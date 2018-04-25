Мир В Армении распалась правящая коалиция

2018-04-25 19:17 598

 

Национальное собрание должно избрать премьер-министра, пользующегося доверием народа, считают в партии Дашнакцутюн.

Армянская революционная федерация Дашнакцутюн (АРФД) заявила о выходе из соглашения о коалиционном партнерстве с правящей Республиканской партией на фоне массоых протестов. Об этом сообщается на сайте партии в среду, 25 апреля.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, заявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции Армении", – говорится в заявлении АРФД.

В партии считают, что Национальное собрание должно избрать премьер-министра, пользующегося доверием народа, а сформированное им правительство должно работать над снижением напряженностив обществе и преодолением политического кризиса. Также необходимо обеспечить необходимые условия для проведения внеочередных демократических выборов в парламент Армении.

В АРФД считают, что кризис в Армении не может длиться долго и ожидают разрешения ситуации исключительно в рамках конституции и закона.

Местные СМИ отмечают, что у Республиканской партии Армении, возглавляемой подавшим в отставку с поста премьера Сержем Саргсяном, остаются 58 мандатов. Всего в парламенте Армении 105 депутатов. Таким образом, несмотря на выход Дашнакцутюн из коалиции, парламентское большинство остается за "республиканцами".

АРФД в рамках коалиционного партнерства с Республиканской партией в правительстве Армении обладала тремя министерскими портфелями – охраны природы, территориального управления и развития, образования и науки.

Напомим, утром 25 апреля в Ереване утром по призыву лидера оппозиционного движения, депутата парламента Армении Никола Пашиняна возобновились акции протеста против действующей власти.

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