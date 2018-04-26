Украина КАРТА Обострение в зоне АТО: 76 обстрелов позиций ВСУ, ранены 11 украинских солдат

2018-04-26 10:42 522

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 76 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, от вражеского огня восемь украинских защитников получили ранения. Еще трое наших военнослужащих травмированы. 

На Луганском направлении агрессор обстрелял наши укрепления вблизи Новолуганского из реактивных систем залпового огня, а также 152 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и вооружения танка . Также 152 мм артиллерию и 82 мм минометы противник применил вблизи Светлодарска, 122 мм артиллерийские системы, 120 и 82 мм минометы и вооружения БМП - под Луганским и Новгородским, 122 мм артиллерию - в районе Зайцев, а 120 и 82 мм минометы - неподалеку Троицкого.

Кроме этого, по защитникам Новозвановки огонь велся с 120 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, под Новоселовкой - из танка, минометов калибра 82 мм, гранатометов и вооружения БМП, а также из стрелкового оружия - в районе Малинового.

На Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов и гранатометов обстреляны защитники Верхнеторецкого, Шахты Бутовка, Водяного и Гнутово.

Также из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Авдеевки, из вооружения БМП - под Талаковкой, Богдановкой и вблизи Шахты Бутовка, из гранатометов - около Каменки, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя, Гнутово, Славного, Красногоровки, Невельского, Верхнеторецкого и Песков, а с стрелкового оружия - по защитникам Широкино, Лебединского, Гнутово и Пищевика. Кроме этого, в районе Талаковки и Гнутово - враг применил противотанковый ракетный комплекс.

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