Мир Facebook отказался отвечать перед Конгрессом за утечку данных 87 млн пользователей

2018-04-26 11:43 466

Представители Соцсети сегодня не будут давать показания в Палате представителей Конгресса США о скандале с утечкой данных более 87 млн пользователей. Facebook отклонил приглашение.

Напомним, выступление было запланировано на сегодня, 26 апреля.

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"Компания заявила, что, несмотря на то, что она не явится на слушании, она ожидает продолжительного диалог с конгрессменами насчет твердой приверженности Facebook быть платформой для всех идей и мнений", - говорится в сообщении.

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Alphabet Inc и Twitter Inc также были приглашены для дачи показаний. Пока компании не комментируют ситуацию.

Также дать показания соцсеть призывает Европарламент в Брюсселе. Facebook игнорирует приглашение.

Ранее основатель и руководитель компании Facebook Марк Цукерберг в течение двух дней на протяжении десяти часов отвечал на вопросы американских парламентариев. На следующий вторник в Сан-Франциско должна состояться встреча руководителя Facebook и еврокомиссара Андруса Ансипа.

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