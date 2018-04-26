Политика В Пентагоне заявили, что авиация США в Сирии уже столкнулась с противодействием России

2018-04-27 08:09 241

Командующий Силами специальных операций США генерал-лейтенант Тони Томас заявил, что американская авиация в Сирии столкнулись с противодействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает Fox News.

Томас подчеркнул, что в Сирии наблюдается "самое агрессивное" применение средств РЭБ.

Он отметил, что противники "проверяют армию США каждый день, прерывая средства коммуникации, делая неработоспособными самолеты непосредственной поддержки сухопутных войск".

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Издание The Drive пишет, что Томас не уточнил, кого именно он имел в виду под формулировкой "противники", однако, вероятнее всего, речь шла о России или поддерживаемых ею силах.

Средства РЭБ опасны для AC-130, поскольку способны заблокировать системы связи и передачи данных, которые позволяют экипажам самолетов координировать нанесение ударов с наземными силами и беспилотниками.

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