Мир В Турции начали массово сажать в тюрьмы оппозиционных журналистов - дают до 10 лет

2018-04-27 11:12 532

Как сообщает Aljazeera, турецкий суд объявил о тюремном заключении 14 сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet по обвинению в поддержке террористических организаций.

"Суд в Стамбуле вынес тюремный приговор от 2 до 7 лет для сотрудников газеты, среди которых известные журналисты, корреспонденты, обозреватели, карикатурист и главный редактор, которого приговорили к семи годам и шести месяцам в тюрьме", - говорится в сообщении.

Осужденные сотрудники газеты ожидают апелляции, им запрещено покидать Турцию.

Самый большой срок получил журналист, который вел Twitter газеты. Ему грозит 10 лет тюрьмы. Трех журналистов удалось оправдать. Местные и международные правозащитные группы осуждают приговор журналистам и обвиняют турецкое правительство в нарушении свободы слова.

Напомним, в начале года в Турции 6 журналистов приговорили к пожизненному заключению, за решеткой остаются по меньшей мере 73 журналиста.