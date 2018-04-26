Политика Кабмин Гройсмана официально отменил в Украине высшие учебные заведения

2018-04-27 17:29 705

Как сообщает пресс-служба Минобразования и науки, Кабмин Гройсмана отменил термин "высшее учебное заведение", заменив его на "учреждение высшего образования", приведя нормативные акты в соответствие с законом об образовании.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Согласно постановлению Кабмина, документ облегчает требования для получения ученых званий для лиц с инвалидностью первой группы. Также правительство уравняло возможности деятелей культуры и искусств в получении ученого звания доцента.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА РЕБЕНКА В ПЕРВЫЙ КЛАСС - ВОЗРАСТ, ПРОПИСКА, ВЗНОСЫ, ЕВРОПРОГРАММА

"В предыдущей редакции порядка ученое звание доцента присваивалось деятелям культуры и искусств, которые имеют общественное признание, в результате чего получили почетное звание "Народный артист Украины", "Народный художник Украины", "Народный архитектор Украины", "Заслуженный деятель искусств".

Теперь этот список расширен званиями "Заслуженный артист Украины", "Заслуженный художник Украины", "Заслуженный архитектор Украины", "Заслуженный работник культуры Украины", "Заслуженный мастер народного творчества Украины", – пояснил заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич.

Еще по теме

Медреформа: в Кабмине развеяли миф "без паспорта нет декларации"

2018-04-26 19:30 1716

Стало известно, о чем говорили на "тайной встрече" Кабмина с Порошенко

2018-04-18 21:00 3060

Кабмин спрогнозировал курс на три года вперед

2018-04-18 19:30 5242

фото Гройсман заявил, что не поможет Коломойскому строить новую монополию, которая взвинтит цены на все

2018-04-18 11:44 23845

Еще новости в разделе "Политика"

Кабмин Гройсмана официально отменил в Украине высшие учебные заведения

2018-04-27 17:29 705

Создатель Telegram пояснил, почему не отдал ключи шифрования ФСБ России

2018-04-27 12:45 906

Главой американского ЦРУ впервые в истории стала женщина - работала заместителем Помпео

2018-04-27 10:43 935

В Пентагоне заявили, что авиация США в Сирии уже столкнулась с противодействием России

2018-04-27 08:09 1199
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Кабмин Гройсмана официально отменил в Украине высшие учебные заведения 2018-04-27 17:29 705
Создатель Telegram пояснил, почему не отдал ключи шифрования ФСБ России 2018-04-27 12:45 906
Главой американского ЦРУ впервые в истории стала женщина - работала заместителем Помпео 2018-04-27 10:43 935
В Пентагоне заявили, что авиация США в Сирии уже столкнулась с противодействием России 2018-04-27 08:09 1199

Лента

фото 20:32 Жити по-новому? В Украине начали раскупать элитные Bentley, Maserati и Rolls Royce
фото 19:28 Ботфорты, тюль и балаклава: Рианна удивила странными и ультракреативными нарядами
фото 18:31 Полицейские поймали на превышении скорости утку - думают, куда слать квитанцию о штрафе
17:29 Кабмин Гройсмана официально отменил в Украине высшие учебные заведения
16:31 Названа новая дата выхода продолжения франшизы Терминатор Джеймса Кэмерона
КАРТА 16:06 Реконструкция экстакады на Шулявке начнется 1 мая - что изменится, объезд, схема движения
фото 15:45 Шокирующие последствия бури в Израиле - много погибших и травмированных
15:16 В Украине приняли стратегию логистики с поправками на вооруженный конфликт с РФ
14:44 Лидер армянского Майдана Никол Пашинян пошел на переговоры с властью
14:13 Wizz Air открывает три новых ежедневных маршрута из Киева в ФРГ и Австрию