Мир фото Морган Фриман угодил в секс-скандал: актера обвинили в интимной связи с внучкой

2018-04-27 22:12 516

Звезда Голливуда Морган Фриман оказался в центре секс-скандала. Артиста обвинили в сексуальной связи с его 33-летней приемной внучкой Иденой Хайнс.

Как сообщает The New York Post, что девушка погибла в 2015 году от многочисленных ножевых ранений, которые ей вероятно нанес ее бойфренд Ламар Дэвенпорт.

О вероятной сексуальной связи между Иденой и Морганом Фриманом стало известно в ходе судебного процесса. Заявила об этом адвокат обвиняемого Бет Ангер.

По ее словам, убитая "рассказала Дэвенпорту и другим, что ее дед состоял с ней в неподобающих сексуальных отношениях".

Известно, что Фриман удочерил мать Идены - Дину Адэйр. Слухи о связи между Иденой Хайнс и Морганом Фриманом впервые появились еще в 2009 году.