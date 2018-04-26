Украина фото Жити по-новому? В Украине начали раскупать элитные Bentley, Maserati и Rolls Royce

2018-04-27 20:32 273

В первом квартале 2018 года граждане Украины купили 11 автомобилей Bentley, 10 Maserati и по одному - Rolls Royce и Aston Martin.

По данным аналитиков сайта по продаже автомобилей RST, всего с начала года в Украине зарегистрировали 19 тысяч новых автомобилей на сумму более полумиллиарда долларов США.

Почти половина суммы покупок пришлась на столицу – в Киеве на семь тысяч автомобилей потратили более 250 миллионов долларов. Меньше всего покупали новых авто на Буковине: там на 150 автомобилей потратили чуть более 4 миллионов долларов.

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Средняя стоимость покупаемого авто в первом квартале составляла порядка 34 тысяч долларов США.

Самой популярной маркой в Украине в первые месяцы года стала Toyota: украинцы купили более 2,5 тысячи автомобилей этого бренда на сумму 90 миллионов долларов. Далее по популярности идут Volkswagen и Renault.

Среди моделей бестселлером стал Volkswagen Golf: за три месяца в стране продано более тысячи таких автомобилей. Также часто покупали Audi A3 и кроссоверы Toyota RAV4.

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В прошлом году в Украине продали почти 80 тысяч новых автомобилей, а сумма покупок составила более двух миллиардов долларов США. Наибольшая доля продаж была в Киеве, где за 12 месяцев купили 30 тысяч автомобилей на сумму почти миллиард долларов.

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