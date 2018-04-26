фото-видео фото Ботфорты, тюль и балаклава: Рианна удивила странными и ультракреативными нарядами

2018-04-27 19:28 444

Американская певица и актриса барбадосского происхождения Рианна снова стала самой обсуждаемой звездой фестиваля Coachella в Калифорнии.

Однако не благодаря выступлению, а из-за своих странных нарядов. Артистка любит шокировать поклонников странными образами, и этот фестиваль не стал исключением.

Один из образов она позаимствовала у бренда Gucci. В рамках Недели моды в Милане модели выходили на подиум в стилизованных балаклавах, и одна из таких приглянулась певице.

Второй образ - не менее странный. Певица надела бежевое платье, больше напоминающее тюль и гигантские ботфорты с очень широким и высоким голенищем. Такую обувь специально для Рианны создал Гленн Мартенс, креативный директор Y/Project.