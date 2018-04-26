Мир Названа новая дата выхода продолжения франшизы Терминатор Джеймса Кэмерона

2018-04-27 16:31 344

Студия Paramount перенесла дату выхода еще не получившего названия нового фильма о Терминаторе.

По данным THR, релиз проекта должен был состояться 26 июля 2019 года. Однако, теперь премьера состоится не ранее 22 ноября 2019 года. 

Официальные причины переноса не называются, но, скорее всего, изменение сроков связано с операцией на сердце, которую недавно перенес Арнольд Шварценеггер.

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Сюжет нового фильма пока неизвестен, однако ожидается, что фильм продолжит сюжетную линию франшизы. Продюсером проекта станет Джеймс Кэмерон, а режиссером назначен Тим Миллер.

Съемочный процесс должен начаться этим летом. Роль Сары Коннор исполнит Линда Хэмилтон, которая сыграла эту героиню в первой и второй частях.

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