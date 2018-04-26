Украина фото Задержанный за вымогательство заммэра Луцка Александр Рачков срочно заболел

2018-04-26 12:16 369

Пойманный на коррупции замгородского головы Луцка Александр Рачков пошел по традиционному в таких случаях пути украинских чиновников - срочно заболел.

Задержанный накануне чиновник в настоящее время находится в больнице. Его дело будет расследовать Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Все фигуранты производства задержаны в порядке статьи 208 УПК. Заместитель городского головы находится в лечебном учреждении, а главу одного из судов области доставили в столицу в САП, которая и будет проводить с ней все следственные действия, в том числе объявлять о подозрении", - рассказала спикер прокуратура Наталья Мухаревич.

Накануне вечером стало известно о задержании троих чиновников мэрии Луцка, в том числе - заместителя городского головы. Как установило следствие, заммэра был посредником во время вымогательства главой одного из судов области взятки в размере 10 тысяч долларов за вынесение положительного решения в уголовном производстве. Судью также задержали во время получения взятки.