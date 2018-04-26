Украина фото В Одессе СБУ накрыла банду, наладившую контрабанду оружия из ЕС и США

2018-04-26 12:44 336

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе организованную группировку, специализировавшуюся на контрабанде и продаже огнестрельного оружия. 

"Двое жителей областного центра организовали незаконную переправку из стран Западной Европы и США комплектующих к стрелковому оружию. "Товар" дельцы получали через сервисы международной почтовой связи. В дальнейшем в квартире одного из участников группировки злоумышленники собирали образцы вооружения для продажи. "Клиентов" подыскивали через специализированные форумы в Интернете", –  сообщает пресс-служба СБУ 

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов незаконного снабжения и сбыта огнестрельного оружия представителям криминальных кругов.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли большое количество нарезного огнестрельного оружия и комплектующих иностранного производства, а также патроны различного калибра.

Изъятые образцы огнестрельного оружия передали на экспертизу.

По данному факту СБУ возбудила уголовное дело по статье о контрабанде (ст.201 УК Украины).

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