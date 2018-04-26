Украина КАРТА Реконструкция экстакады на Шулявке начнется 1 мая - что изменится, объезд, схема движения

2018-04-27 16:06 1225

В Киеве 1 мая начинается подготовка к реконструкции Шулявского путепровода. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на странице в Facebook.

В настоящее время в Департаменте уже прорабатывается схема движения на время проведения работ.

Ориентировочная продолжительность строительства 17 месяцев.

На это время предусмотрены такие изменения:

  • Движение по ул. Александра Довженко – ул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых Дач) будет действовать по улицам: Антона Цедика (вул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана;
  • По ул. Вадима Гетьмана – ул. Александра Довженко (сторону ул. Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор);
  • Односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и ул. Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор);
  • На троллейбусном движении со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана конечная остановка будет "Индустриальный мост". Со стороны ул. Телиги по ул. Александра Довженко – "Ивана Гонты".
  • Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будет установлен светофор.

Движение транспорта по новому путепроводу через проспект Победы планирует запустить уже к концу этого года.

Напомним, что в мае 2017 года КГГА определила финальный вариант реконструкции развязки на Шулявке. Стоимость работ составит 400 млн грн. Всего КГГА рассматривала 7 вариантов реконструкции Шулявского путепровода, из которых выбрали три наиболее подходящих. Предпочтение было отдано тем проектам, которые не требуют полного перекрытия проспекта Победы и Шулявского моста. 

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