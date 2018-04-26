Курьезы фото Победитель Евровидения Кончита Вурст решил снова стать мужчиной

2018-04-27 21:35 594

Выигравший песенный конкурс "Евровидение-2014"встралийский певец Том Нойвирт признался интервью журналу The Independent, что окончательно отказался от своего женского альтер-эго. Отныне он намерен выглядеть, как мужчина и больше не надевать женские платья.

"Я делаю то, что хочу делать, и одеваюсь так, как мне хочется в настоящий момент, и сейчас мне хочется выглядеть более мужественно", - отметил певец.

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Он также добавил, что намерен больше походить на "обычного Тома", которого не узнают на улицах.

"Я радовался своей женской стороне последние десять лет или около того. Мне принесло много веселья "Евровидение" и все, что за ним последовало. Я начал с дивы в золотом платье, а теперь я более бородатый дрэг-певец в ботинках", - подытожил артист.