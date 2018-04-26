Курьезы фото Победитель Евровидения Кончита Вурст решил снова стать мужчиной

2018-04-27 21:35 594

Выигравший песенный конкурс "Евровидение-2014"встралийский певец Том Нойвирт признался интервью журналу The Independent, что окончательно отказался от своего женского альтер-эго. Отныне он намерен выглядеть, как мужчина и больше не надевать женские платья. 

"Я делаю то, что хочу делать, и одеваюсь так, как мне хочется в настоящий момент, и сейчас мне хочется выглядеть более мужественно", - отметил певец.

КОНЧИТА ВУРСТ ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО БОЛЕН СПИДОМ

Он также добавил, что намерен больше походить на "обычного Тома", которого не узнают на улицах.

"Я радовался своей женской стороне последние десять лет или около того. Мне принесло много веселья "Евровидение" и все, что за ним последовало. Я начал с дивы в золотом платье, а теперь я более бородатый дрэг-певец в ботинках", - подытожил артист.

Еще по теме

Победитель "Евровидения-2014" Кончита Вурст признался, что болен СПИДом

2018-04-16 12:14 2312

видео В Киеве возле метро Берестейская произошла смертельная стрельба: убит мужчина

2018-01-29 13:14 4058

В Харькове вооруженный мужчина захватил "Укрпочту" с заложниками: 9 взрослых и двое детей

2017-12-30 16:30 4076

Медики назвали самые опасные продукты для мужчин

2017-10-16 22:00 4482

Еще новости в разделе "Курьезы"

фото Победитель Евровидения Кончита Вурст решил снова стать мужчиной

2018-04-27 21:35 594

фото Полицейские поймали на превышении скорости утку - думают, куда слать квитанцию о штрафе

2018-04-27 18:31 790

фото Бесплатный Wi-Fi в Польше начала раздавать 36-метровая статуя Иисуса Христа

2018-04-24 12:43 2522

фото Секс-скандал с моделью Playboy и Трампом получил неожиданное продолжение

2018-04-20 19:33 4635
Все статьи раздела "Курьезы"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Курьезы

фото Победитель Евровидения Кончита Вурст решил снова стать мужчиной 2018-04-27 21:35 594
фото Полицейские поймали на превышении скорости утку - думают, куда слать квитанцию о штрафе 2018-04-27 18:31 790
фото Бесплатный Wi-Fi в Польше начала раздавать 36-метровая статуя Иисуса Христа 2018-04-24 12:43 2522
фото Секс-скандал с моделью Playboy и Трампом получил неожиданное продолжение 2018-04-20 19:33 4635

Лента

видео 23:31 Дикое видео от 80-летнего Энтони Хопкинса собрало 13 миллионов просмотров
фото 22:12 Морган Фриман угодил в секс-скандал: актера обвинили в интимной связи с внучкой
фото 21:35 Победитель Евровидения Кончита Вурст решил снова стать мужчиной
фото 20:32 Жити по-новому? В Украине начали раскупать элитные Bentley, Maserati и Rolls Royce
фото 19:28 Ботфорты, тюль и балаклава: Рианна удивила странными и ультракреативными нарядами
фото 18:31 Полицейские поймали на превышении скорости утку - думают, куда слать квитанцию о штрафе
17:29 Кабмин Гройсмана официально отменил в Украине высшие учебные заведения
16:31 Названа новая дата выхода продолжения франшизы Терминатор Джеймса Кэмерона
КАРТА 16:06 Реконструкция экстакады на Шулявке начнется 1 мая - что изменится, объезд, схема движения
фото 15:45 Шокирующие последствия бури в Израиле - много погибших и травмированных