Украина Сразу же после снятия ареста Печерским судом Янукович вывел из банка 2 миллиарда

2018-04-26 13:12 313

Из Всеукраинского банка развития, который принадлежал сыну беглого непрезидента Януковича Александру, было выведено около 2 миллиардов гривен, сообщают СМИ.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд снял арест со счетов компаний, которые правоохранители относили к "орбите влияния" Александра Януковича.

Как сообщает Экономическая правда, из арестованных ранее 2,6 млрд гривен, которые находились на счетах во Всеукраинском банке развития, около 2 млрд гривен уже выведено. Остальные средства существуют только на бумаге.

"Когда суды сняли аресты со счетов компаний, средства были переведены в другие банки", - сообщили источники СМИ, знакомые с ситуацией в банке.

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По словам источника, сейчас на счетах банка из связанных с Януковичем средств находится 559 млн гривен.

"Эти деньги находятся в 9 очереди акцептированных требований кредиторов. Однако средства существуют только виртуально, поскольку активов банка не хватит на удовлетворение требований кредиторов 9 очереди", - говорится в статье.

По версии следствия, в 2013-2014 годах должностные лица Всеукраинского банка развития с целью получения государственных средств незаконно кредитовали Донецкую железную дорогу, Львовскую железную дорогу, Одесскую железную дорогу, Юго-Западную железную дорогу, Южную железную дорогу и Приднепровскую железную дорогу. Общая сумма незаконных кредитов составила более 2,5 млрд грн.