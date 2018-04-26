Детали фото Юбилейный концерт «Вечер венгерской музыки» в Киеве прошел с аншлагом

2018-04-26 15:19 325

В Национальной оперетте Украины состоялся международный проект – концерт «Вечер венгерской музыки».

Проект создан при поддержке Посольства Венгрии в Украине.

Накануне концерта состоялась пресс-конференция, на которой режиссер-постановщик концерта, генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты Украины Богдан Струтинский рассказал, что  сегодня проходит совместный проект с Будапештским театром оперетты и мюзикла уже в пятый раз. Я очень рад, что мы имеем тесные творческие связи с этим театром. Венгерская композиторы - это сердце и кровь оперетты.

Также на мероприятии о культурной дипломатии между Украиной и Венгрией рассказали: временный поверенный в делах Посольства Венгрии в Украине Ласло Чаба Пап, исполнительный директор концертно-творческого агентства «Пентатон» Андраш Сентпетери, дирижер - постановщик концерта, з.а. Украины Оксана Мадараш, балетмейстер-постановщик концерта, з.а. Украинаы Вадим Прокопенко.

Гала-концерт «Вечер венгерской музыки» прошел на одном дыхании. Овации и бурные возгласы «Браво!» были слышны в течение всего вечера.

Звучали фрагменты произведений непревзойденных Кальмана, Легара, Якоби, Абрахама. Музыкальным сюрпризом стала Ария Янки Кисмарти из оперетты «Венгерская свадьба» композитора 20 века Нико Досталя, произведения которого мало известны в Украине. Арию исполнила Анита Лукаш.

Артисты Будапештского театра оперетты и мюзикла представили в концерте 12 номеров, составили почти половину программы, созданной композициями из самых известных оперетт «Графиня Марица», «Баядера», «Джудитта», «Граф Люксембург», «Сильва» и др. Праздничная атмосфера театра пришлась по душе всем тем, кто любит что-то особенное и неповторимое.

Солисты Национальной оперетты Украины : Валерия Тулис, Владимир Одринский, Соломия Приймак, Елена Арбузова, Александр Харламов, Александр Чувпило, Сергей Авдеев, Игорь Левенец, Арсен Курбанов, Кирилл Басковський, Татьяна Дидух и другие, а также их венгерские коллеги - Жолт Вадас, Анита Лукаш, Сильви Сэнди, Петер Лаки получили заслуженные горячие овации от зрителей.

За прекрасным настроением - в Национальную оперетту Украины!

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