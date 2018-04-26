Грозы и холод: синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды

В пятницу, 27 апреля, в Украине пройдут дожди разной интенсивности, а днем будет прохладно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
По данным ведомства, в западных, северных и центральных областях погода будет дождливой, а днем в западных областях будет без осадков.
Температура ночью 8-13 градусов тепла, в западных областях +2+7, днем 14-19 градусов тепла.
В южных и восточных областях ночью без осадков, утром, а днем местами кратковременные дожди с грозами. Температура днем составит 20-25 градусов.
Кроме этого, в столице Украины - Киеве тоже ожидается дождь, температура ночью +11 +13 градусов, днем +16+18 градусов.