Украина Грозы и холод: синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды

2018-04-26 19:00 902

 

В пятницу, 27 апреля, в Украине пройдут дожди разной интенсивности, а днем будет прохладно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По данным ведомства, в западных, северных и центральных областях погода будет дождливой, а днем в западных областях будет без осадков.

Температура ночью 8-13 градусов тепла, в западных областях +2+7, днем 14-19 градусов тепла.

В южных и восточных областях ночью без осадков, утром, а днем местами кратковременные дожди с грозами. Температура днем составит 20-25 градусов.

Кроме этого, в столице Украины - Киеве тоже ожидается дождь, температура ночью +11 +13 градусов, днем +16+18 градусов.

Еще по теме

Прогноз погоды на 26 апреля: где в Украине будут дожди с грозами

2018-04-25 20:00 2735

Розенко назвал количество украинцев, работающих за границей

2018-04-24 19:00 1848

В Польше запустили проект по бесплатному трудоустройству украинцев

2018-04-23 21:00 2380

США и Россия развязали холодную войну, которую не могут контролировать, - генсек ООН

2018-04-23 08:09 1425

Еще новости в разделе "Украина"

Умер сразу после укола: в Украине прививка унесла жизнь еще одного младенца

2018-04-26 20:30 941

Медреформа: в Кабмине развеяли миф "без паспорта нет декларации"

2018-04-26 19:30 734

Грозы и холод: синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды

2018-04-26 19:00 902

Ушел из жизни народный артист Украины Олег Треповский

2018-04-26 17:30 869
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Умер сразу после укола: в Украине прививка унесла жизнь еще одного младенца 2018-04-26 20:30 941
Медреформа: в Кабмине развеяли миф "без паспорта нет декларации" 2018-04-26 19:30 734
Грозы и холод: синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды 2018-04-26 19:00 902
Ушел из жизни народный артист Украины Олег Треповский 2018-04-26 17:30 869

Лента

22:00 Евровидение-2018. Полный список участников
21:30 Украинцам придут платежки за недвижимость: почему заплатим в 2 раза больше
20:30 Умер сразу после укола: в Украине прививка унесла жизнь еще одного младенца
20:00 Илон Маск занялся созданием дракона-киборга
19:30 Медреформа: в Кабмине развеяли миф "без паспорта нет декларации"
19:00 Грозы и холод: синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды
18:30 ГП Антонов заявило, что сможет обслуживать НАТО без России
17:30 Ушел из жизни народный артист Украины Олег Треповский
17:03 Стала известна дата пуска автомобилей по Керченскому мосту
16:30 Россия отказалась выполнять решения ПАСЕ