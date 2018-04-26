Политика ГП Антонов заявило, что сможет обслуживать НАТО без России

2018-04-26 18:30 464

 

В ГП Антонов убеждают страны НАТО, что выполнят условия контракта по грузоперевозкам после ухода российской группы Волга-Днепр из программы SALIS

ГП Антонов в состоянии полностью обеспечить потребности стран НАТО и ЕС в стратегических перевозках даже после ухода российской группы Волга-Днепр из программы SALIS (Strategic Airlift International Solution). Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия в Facebook.

"Поскольку российская компания Волга-Днепр намерена выйти из программы Strategic Airlift Interim Solution (SALIS), Антонов готов предоставить полный спектр услуг странам-участницам этой программы и гарантирует предоставление необходимого количества самолетов Ан-124-100 Руслан и Ан-225 Мрия для выполнения стратегических авиаперевозок в интересах НАТО и ЕС", - говорится в сообщении.

У компании в наличии 7 самолетов Ан-124, включая модернизированные с грузоподъёмностью до 150 т, а также Ан-225 с грузоподъёмностью до 250 т и Ан-22 с грузоподъёмностью до 60 т.

По условия контракта программы SALIS, участвующая компания должна предоставить один самолет Ан-124 на постоянной основе и еще два в случаи их активации. Всего программа предусматривает использование до 6 самолетов.

На прошлой неделе российская группа Волга-Днепр заявляла, что не будет участвовать в тендере на перевозку грузов НАТО, объясняя это планами по сокращению транспортировки военных грузов и основным интересом к перевозкам в коммерческом гражданском секторе.

Ранее сообщалось, что Минобороны Германии продлит сотрудничество с ГП Антонов.

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