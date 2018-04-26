Украина Медреформа: в Кабмине развеяли миф "без паспорта нет декларации"

2018-04-26 19:30 734

 

Если у пациента нет паспорта, он может подписать декларацию с выбранным врачом по другим документам, отмечают в правительстве

Отсутствие у пациента по объективным причинам паспорта гражданина Украины, идентификационного кода или мобильного телефона не означает, что он не сможет подписать декларацию с выбранным врачом. Соответствующее разъяснение опубликовано на странице правительственного портала в Facebook.

Как отмечают в Кабмине, если у пациента нет паспорта, он может подписать декларацию по другим документам – временному удостоверению, виду на жительство, удостоверению беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Если у человека по каким-либо убеждениям нет идентификационного кода, в его декларацию с врачом будут внесены только паспортные данные. Если же у пациента нет мобильного телефона, врач должен отсканировать его паспорт и код и отправить их копии в систему.

Ранее в Минздраве развеяли миф о том, что если пациент не подписал декларацию, врач не будет его обслуживать.

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