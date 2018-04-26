Мир Илон Маск занялся созданием дракона-киборга

2018-04-26 20:00 716

 

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что занят в новом проекте по строительству дракона-киборга. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Предприниматель не стал уточнять подробности, а лишь отметил, что этот рынок до него "незаслуженно обходили вниманием".

Кроме таких грандиозных проектов Маска, как программы покорения космоса SpaceX, электромобили Tesla и скоростной поезда Hyperloop, миллиардер не брезгует и менее значимыми предприятиями.

Напомним, что он за четыре дня полностью распродал партию безопасных огнеметов на случай зомби-апокалипсиса. Также он анонсировал производство кубиков "Лего", которые будут сделаны из камней, вырубленных в процессе бурения тоннелей.

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