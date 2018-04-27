Экономика За месяц государственный долг Украины вырос более чем на миллиард долларов

2018-04-27 12:13 385

За месяцобъем государственного и гарантированного государством долга Украины вырос на 1,06 миллиарда долларов, или на 1,4%.

Как говорится в данных на сайте Министерства финансов, по состоянию на 31 марта госдолг Украины составляет 77,37 миллиарда долларов.

В то же время, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 88,09 миллиарда гривен, или на 4,1%, - до 2,054 триллиона гривен.

Отмечается, что в структуре госдолга рост в валюте обусловлен увеличением задолженности по выпущенным ценным бумагам на внутреннем рынке.

По данным Минфина, снижение долга в гривневом эквиваленте обусловлено погашением задолженности по кредитам международных финансовых организаций и по выпущенным ценным бумагам на внешнем рынке.

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