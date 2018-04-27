Политика Главой американского ЦРУ впервые в истории стала женщина - работала заместителем Помпео

2018-04-27 10:43 529

Замглавы ЦРУ США Джина Хаспел стала исполняющей обязанности директора ведомства после того, как прежнего главу Майка Помпео утвердили на должность госсекретаря.

Об этом сообщила пресс-служба ЦРУ. Хаспел – первая женщина, которая будет руководить спецслужбой.

Она уже заявила, что "с нетерпением ждет совместной работы" с командой по нацбезопасности президента Дональда Трампа.

"Для меня большая честь возглавить ЦРУ в это критическое время. Во время переходного периода я попросила сотрудников ЦРУ оставаться сосредоточенными на нашей жизненно важной миссии и делать все возможное, чтобы снабжать разведданными руководство страны ради сильной и защищенной Америки", – добавила Хаспел.

СПРАВКА:

61-летняя Хаспел провела в американской разведке 33 года, в том числе работая под прикрытием и за рубежом – в Турции, странах Центральной Европы и Центральной Азии. Замдиректора ЦРУ была назначена в феврале 2017 года.