Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом. Это первая встреча представитеей высшей власти Северной и Южной Кореи за последние 65 лет.
Политики поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями. Затем лидеры КНДР и Южной Кореи сфотографировались и отправились в здание, где начался межкорейский саммит.
Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию".
В свою очередь Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера к достижению договоренностей.
В течение дня главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.
По итогам переговоров ожидается подписание совместного документа.