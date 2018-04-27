Мир фото На демаркационной линии проходит историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи

2018-04-27 11:44 465

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом. Это первая встреча представитеей высшей власти Северной и Южной Кореи за последние 65 лет.

Политики поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями. Затем лидеры КНДР и Южной Кореи сфотографировались и отправились в здание, где начался межкорейский саммит.

Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию".

В свою очередь Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера к достижению договоренностей.

В течение дня главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

По итогам переговоров ожидается подписание совместного документа.