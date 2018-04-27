Политика Создатель Telegram пояснил, почему не отдал ключи шифрования ФСБ России

2018-04-27 12:45 346

Создатель Telegram Павел Дуров пояснил, почему часть необходимых ФСБ номеров не была привязана к аккаунтам месседжера.

На своей странице в соцсети он отметил, что ни Telegram, ни любые другие мессенджеры не смогли бы предоставить ключи шифрования, так как это обусловлено техническими особенностями алгоритма.

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"Даже если бы запрос ФСБ ограничивался помощью в поимке 6 террористов, участвовавших в теракте в Петербурге, мы вряд ли могли быть полезны: часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью еще в прошлом году", - написал Дуров.

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Напомним, 6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram на территории РФ. За два дня до этого, 4 апреля, закончился срок действия ультиматума, выдвинутого Роскомнадзором к Telegram. Роскомнадзор пригрозил судом, если Telegram не передаст ФСБ ключи шифровки от переписки пользователей.

13 апреля Таганский суд Москвы постановил удовлетворить иск Роскомнадзора и заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Ранее Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat.

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