Экономика В Украине приняли стратегию логистики с поправками на вооруженный конфликт с РФ

2018-04-27 15:16 494

Мининфраструктуры утвердило стратегию устойчивой логистики, рассчитанную до 2030 года, с поправками на реалии продолжающегося вооруженного конфликта с Россией.

По результатам III Инфраструктурного форума, недавно состоявшегося в Киеве, стратегия логистики стала основной темой обсуждений.

Напомним, не прошло и полгода как тему логистики было актуализировано. Так, в прошлом году Мировой банк помог Киеву в разработке новой стратегии логистики.

Можно выделить три основных приоритета новой стратегии.

Во-первых, ставка на развитие мультимодальных перевозок, предполагающих комбинирование наземного и морского видов транспорта. На практике это позволит инфраструктурно связать между собой несколько регионов, которые ранее в истории вообще никогда не были единым целым, будучи преимущественно, фронтом противостояния нескольких держав. Но сейчас Балтика, Каспий, Адриатика, а также Черноморский регион, где множество стран и разные национальности, все чаще выступают одним голосом.

Во-вторых, активное привлечение инфраструктурных инвестиций. Соответственно, создание благоприятного иивестиционного климата.

В-третьих, либерализация внешней торговли. Стратегия логистики четко корреспондируется с национальной экспортной стратегией. По ходу работы над стратегиями соответствующие ответственные министерства регулярно поддерживали консультации.

Если говорить о целях стратегии, то, прежде всего, в сфере улучшения качества транспортного сервиса. Например, новая логистика должна способствовать ускорению перевозок грузов. Не меньшее значение имеет прозрачное тарифообразование, которое с одной стороны, позволит спекулятивных накруток, а с другой стороны, нивелирует роль разных посредников.

Если говорить по видам транспорта, то, прежде всего, это усиление развития железнодорожного транспорта. В частности, модернизация подвижного состава. Например, закупки новых локомотивов (по контракту с General Electric). Кроме того, обновление парка вагонов. Преимущественно, вагонами украинского производства.

Отметим, внутренние речные порты также пользуются особенным приоритетом. Кроме того, министерство планирует развивать судоходство по Днепру.

2018-й обещает стать повсеместного ремонта автодорог. Например, из госбюджета выделены рекордные суммы на дорожное строительство. Сюда же добавим Дорожный фонд, который заработал с нынешнего года и о значении, перспективах которого мы ранее писали. Речь не только о ремонте дорог, децентрализации автодора (когда автодороги местного значения переносятся на уровень компетенции местных территориальных громад).

Электрокары пользуются приоритетом в Украине. Задача стоит не только насытить внутренний рынок электрокарами, но и наладить тут совместное производство. Следует отметить, что электрокары сейчас показывают хорошую динамику роста. Со стороны государства также работают программы стимулирования. Например, отменены импортные пошлины на ввоз в Украину электрокаров, взимание НДС. Это уже привело к резкому всплеску покупок электрокаров в нынешнем году.

Активное развитие рынка электрокаров в Украине имеет значение также, с точки зрения нашей европейской перспективы. Согласно официальным директивам, к 2050 году ни в одной стране, входящей в Евросоюз, не будет авто, работающие на двигателе внутреннего сгорания.

Поэтапно этот процесс в ЕС происходит уже сейчас, где ряд крупных городов прямо запретили движение «дизелей» в черте города. В перспективе подобные запреты будут распространяться и на другие города. Европа дает преимущество в развитии электротранспорта. Не только электрокаров или электрокаров, но и ставших привычными трамваям и троллейбусам.

…В целом, новая стратегия украинской логистики оценивается в 6, 032 миллиардов евро, из которых бОльшая часть рассчитана на внутренние частные инвестиции (4,471 млрд. евро) и государственные средства (1,876 миллиардов).

В среднем, предполагается по 464 миллионов в год инвестиций.

Для этих целей предполагается активное использование механизмов государственно-частного партнерства.

Игорь ШЕВЫРЕВ.