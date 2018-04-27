Мир фото Шокирующие последствия бури в Израиле - много погибших и травмированных

2018-04-27 15:45 494

В Израиле в результате наводнения в долине пустыни Арава, во время похода по руслу ручья погибли десять молодых людей: девять девушек и юноша. Все они были слушателями предармейских курсов "Бней Цион".

К настоящему моменту разрешены к публикации имена девяти из десяти погибших. Им было от 17 до 20 лет, большинство оканчивали 12-й класс.

Информация о погибших уточняется.

В четверг, 26 апреля, после полудня в долине Арава наводнение застигло группу из 25 учащихся курсов предармейской подготовки, приехавших в этот район вечером 25 апреля и совершавших экскурсию по руслу ручья Цафит в рамках образовательной программы. Части подростков удалось подняться на возвышенность, других – унесло потоком дождевой воды.

К спасательной операции, которая продолжалась более 10 часов, были привлечены бойцы спецподразделения 669, военные вертолеты и добровольцы. Спасатели сразу обнаружили 13 подростков, которым удалось самостоятельно спастись. 11 из них не требовалась медицинская помощь, двое подростков с переохлаждением и ушибами были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Еще девять юношей и девушек были обнаружены либо мертвыми, либо в критическом состоянии, и спасти их было невозможно. Ночью было найдено тело десятой погибшей.

"Мы умрём"

Израильские СМИ цитируют запись, отправленную в WhatsApp одной из участниц поездки за день до гибели: "Не могу поверить, что и вправду собираюсь путешествовать пешком в такую погоду. Нет смысла идти туда, где всё затоплено... Мы умрём – я серьёзно". Подруга ответила ей, что всё будет в порядке.

Судя по имеющейся информации, программа экскурсии в пустыню Арава не согласовывалась курсами предармейской подготовки ни с министерством просвещения, ни с министерством обороны.

Представители руководства курсов "Бней Цион" поясняют, что такова обычная практика: решение принимается администрацией курсов самостоятельно.

Кто персонально несет ответственность за гибель людей, будет установлено в ходе расследования. Но некоторые СМИ уже публикуют имена людей, принимавших решение о поездке этой группы в пустыню и о проведении испытательного похода в опасном районе.

Полиция сформировала специальную группу для проведения расследования. В первую очередь, будет изучаться вопрос о том, кто именно дал разрешение на проведение этого похода, а также почему, несмотря на многочисленные предупреждения о возможных затоплениях на юге все же не принял решение об отмене похода. Еще один вопрос, на который следователям предстоит найти ответ – какие меры безопасности были приняты в связи с погодными условиями. Уголовное дело открыто по подозрению в причинении смерти по халатности.

Утром 27 апреля полиция сообщила, что по делу о гибели десяти молодых людей в результате наводнения в пустыне Арава были допрошены три человека, отвечавших за подготовку и проведение экскурсии. Двое из них после допроса были арестованы. Третий отправлен под домашний арест, сообщает пресс-служба полиции. Полиция не публикует имена подозреваемых.

Министерство просвещения через несколько часов после того, как стало известно о происшедшем, заявило, что экскурсия учащихся предвоенных курсов в пустыню Арава не была утверждена соответствующими инстанциями. В минпросе заявили, что ничего не знали об этой поездке.

В министерстве обороны, в свою очередь, заявили, что это ведомство не занимается организацией подобных экскурсий. В заявлении министра обороны было отмечено, что министерству просвещения не следует перекладывать ответственность на другие ведомства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу написал на своей странице в Facebook: "Государство Израиль скорбит по утраченным жизням молодых людей, погибших при трагических обстоятельствах в Араве. Мы с болью обнимаем скорбящие семьи и молимся за скорейшее выздоровление раненных". Ранее он высказывал слова поддержки тем, кто пытался спасти подростков.

Президент Реувен Ривлин написал в Twitter во время поисково-спасательной операции: "Наши помыслы и молитвы обращены к нашим братьям, детям, близким, к тем, кто в опасности". Он призвал всех, кто находится в опасных районах, следовать инструкциям компетентных специалистов.

Министр обороны Авигдор Либерман написал в Twitter: "Пребывая в Вашингтоне и ведя очень важные переговоры в сфере политики и безопасности, мое сердце находится сейчас в Израиле с семьями погибших в этой немыслимой трагедии. Я передаю свои соболезнования родственникам. Оборонное ведомство продолжит помогать всеми возможными способами. Спасатели работали в тяжелейших условиях и подвергали опасности свои жизни, чтобы спасти чужие. Я горжусь вами".

Ципи Ливни, лидер партии "А-Тнуа": "Весь народ Израиля сегодня плачет и скорбит. Ужасная, непостижимая трагедия... Невыносимо больно думать о трагедии родителей, потерявших детей... Несколько недель назад я договорилась о встрече в воскресенье на курсах предармейской подготовки "Бней Цион", хотела встретиться с учениками, посидеть вместе у костра и поговорить о жизни... Сегодня сердце обливается кровью от боли, я обнимаю семьи, потерявшие детей и всех учеников курсов предармейской подготовки".

Последствия бури 26 апреля

Синоптики предупреждали о высокой вероятности затоплений в низинах на юге и востоке страны. В результате проливных дождей и схода дождевых потоков в Иудее, Негеве и Араве было прервано движение по трассам 90, 40 и 25. Было прервано автобусное сообщение с Эйлатом.

Тем не менее, некоторые группы и отдельные граждане не отказались от проведения экскурсий в опасных районах. В русле ручья Цафит в Араве погибли 10 молодых людей, участвовавших в поездке курсов предармейской подготовки. Еще 15 человек пострадали.

На 25-й трассе перевернулся автобус. 35 человек были эвакуированы.

Был причинен значительный ущерб инфраструктурам.

Последствия бури 25 апреля

Метеорологи прогнозировали сильные дожди с грозами в среду. Однако никто не ожидал в конце апреля такого сильного града. Был причинен ущерб деревьям, инфраструктурам и автомобилям.

В национальном парке Мамшит около Димоны погиб 17-летний бедуин, которого унесло потоком воды. Его тело нашли недалеко от Маале Акрабим.

В районе Маале-Амос было найдено тело арабской девочки-подростка, ставшей жертвой наводнения. Родственники девочки сообщили, что ее унесло потоком воды, когда она гнала домой стадо овец.

Десятки людей пострадали в результате травм, причиненных градом или упавшими ветками и деревьями. Многим потребовалась врачебная помощь в связи с переохлаждением.

Больше всего осадков выпало на севере страны, в Галилее, в районе Акко и Хайфы, а также на востоке и юго-востоке. Возникли затопления в низинах. В южных и центральных районах после "дождя с песком", поднялся сильный ветер.

Из-за дождей и локальных затоплений возникли проблемы с движением транспорта по некоторым трассам, в частности по 40-му и 90-му шоссе.

Во многих районах отключилось электричество, не работали светофоры. В городах образовались тяжелые автомобильные пробки.

В связи со сложными погодными условиями на несколько часов был закрыт для приема и вылета авиарейсов аэропорт Сде Дов в Тель-Авиве. Входящие рейсы были перенаправлены в международный аэропорт имени Бен-Гуриона.

В одном из торговых центров в Ришон ле-Ционе обрушился подвесной потолок. В результате этого ЧП не было пострадавших. Ливень привел к затоплению торгового центра "Ротшильд".