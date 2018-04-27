Украина КАРТА На Подоле с 1 мая вводят новую схему движения - Контрактовая станет пешеходной зоной

2018-04-27 13:14 686

На Подоле в Киеве с 1 мая вводят новую схему дорожного движения. Предполагается, что она создаст подходящие условия для запуска полноценной пешеходной зоны на Контрактовой площади.

Глава Подольской РГА Валентин Мондриевский сообщил на странице в Facebook, что уже установлены новые светофоры и добавлены дорожные знаки, продолжается работа над нанесением дорожной разметки.

Будет введено одностороннее движение по таким улицам:

ул. Константиновская от ул. Верхний Вал до ул. Хорива

ул. Константиновская от ул. Притисско-Никольской, 8 до Андреевского спуска

ул. Хорива от ул. Константиновской до ул. Межигорской

ул. Хорива от ул. Набережно-Крещатицкой до ул. Почайнинской

ул. Григория Сковороды от ул. Почайнинской до ул. Набережно-Крещатицкой

ул. Григория Сковороды от ул. Волошской до Контрактовой площади

ул. Ильинская от ул. Набережно-Крещатицкой до ул. Почайнинской

Изменение направления одностороннего движения:

ул. Ильинская от ул. Волошской до ул. Братской

ул. Братская от ул. Ильинской до ул. Борисоглебской

ул. Борисоглебская от ул. Братской к ул. Волошской

ул. Волошская от ул. Борисоглебской до ул. Верхний Вал

Введение двустороннего движения:

ул. Ильинская от ул. Почайнинской до ул. Волошской

ул. Межигорская от ул. Григория Сковороды до ул. Спасской

На пересечении ул. Хорива и ул. Волошской, а также ул. Хорива с ул. Набережно-Крещатицкой появятся новые светофоры.