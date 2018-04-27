КАРТА На Подоле с 1 мая вводят новую схему движения - Контрактовая станет пешеходной зоной
2018-04-27 13:14 686
На Подоле в Киеве с 1 мая вводят новую схему дорожного движения. Предполагается, что она создаст подходящие условия для запуска полноценной пешеходной зоны на Контрактовой площади.
Глава Подольской РГА Валентин Мондриевский сообщил на странице в Facebook, что уже установлены новые светофоры и добавлены дорожные знаки, продолжается работа над нанесением дорожной разметки.
Будет введено одностороннее движение по таким улицам:
- ул. Константиновская от ул. Верхний Вал до ул. Хорива
- ул. Константиновская от ул. Притисско-Никольской, 8 до Андреевского спуска
- ул. Хорива от ул. Константиновской до ул. Межигорской
- ул. Хорива от ул. Набережно-Крещатицкой до ул. Почайнинской
- ул. Григория Сковороды от ул. Почайнинской до ул. Набережно-Крещатицкой
- ул. Григория Сковороды от ул. Волошской до Контрактовой площади
- ул. Ильинская от ул. Набережно-Крещатицкой до ул. Почайнинской
- Изменение направления одностороннего движения:
- ул. Ильинская от ул. Волошской до ул. Братской
- ул. Братская от ул. Ильинской до ул. Борисоглебской
- ул. Борисоглебская от ул. Братской к ул. Волошской
- ул. Волошская от ул. Борисоглебской до ул. Верхний Вал
- Введение двустороннего движения:
- ул. Ильинская от ул. Почайнинской до ул. Волошской
- ул. Межигорская от ул. Григория Сковороды до ул. Спасской
На пересечении ул. Хорива и ул. Волошской, а также ул. Хорива с ул. Набережно-Крещатицкой появятся новые светофоры.