Украина КАРТА На Подоле с 1 мая вводят новую схему движения - Контрактовая станет пешеходной зоной

2018-04-27 13:14 686

На Подоле в Киеве  с 1 мая вводят новую схему дорожного движения. Предполагается, что она создаст подходящие условия для запуска полноценной пешеходной зоны на Контрактовой площади.

Глава Подольской РГА Валентин Мондриевский сообщил на странице в Facebook, что уже установлены новые светофоры и добавлены дорожные знаки, продолжается работа над нанесением дорожной разметки.

Будет введено одностороннее движение по таким улицам:

  • ул. Константиновская от ул. Верхний Вал до ул. Хорива
  • ул. Константиновская от ул. Притисско-Никольской, 8 до Андреевского спуска
  • ул. Хорива от ул. Константиновской до ул. Межигорской
  • ул. Хорива от ул. Набережно-Крещатицкой до ул. Почайнинской
  • ул. Григория Сковороды от ул. Почайнинской до ул. Набережно-Крещатицкой
  • ул. Григория Сковороды от ул. Волошской до Контрактовой площади
  • ул. Ильинская от ул. Набережно-Крещатицкой до ул. Почайнинской
  • Изменение направления одностороннего движения:
  • ул. Ильинская от ул. Волошской до ул. Братской
  • ул. Братская от ул. Ильинской до ул. Борисоглебской
  • ул. Борисоглебская от ул. Братской к ул. Волошской
  • ул. Волошская от ул. Борисоглебской до ул. Верхний Вал
  • Введение двустороннего движения:
  • ул. Ильинская от ул. Почайнинской до ул. Волошской
  • ул. Межигорская от ул. Григория Сковороды до ул. Спасской

На пересечении ул. Хорива и ул. Волошской, а также ул. Хорива с ул. Набережно-Крещатицкой появятся новые светофоры.

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