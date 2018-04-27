Украина фото Сегодня в Украине ввели в оборот новые металлические гривны

2018-04-27 13:45 752

Сегодня Нацбанк вводит в обращение новые монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны. Такое решение НБУ принял в марте, мотивировав изменения необходимостью уменьшить расходы на чеканку мелких купюр.

Ожидается, что вслед за 1 и 2 гривнами в обращение будут введены монеты 5 и 10 гривен, однако решение об их выпуске в оборотный оборот еще не принято.

Монеты сделаны с соблюдением преемственности в дизайне с бумажными купюрами, а их диаметр 19 и 20 мм. Введенные в обращение 1 и 2 металлические гривны будут весить всего 3-4 грамма.

В первую очередь Нацбанк введет в обращение монеты в количестве около 5 млн штук каждого номинала, а постепенно количество монет в обращении будет увеличиваться в зависимости от потребностей экономики. При этом менять бумажные гривны на монеты украинцам не придется, они будут действовать в обращении на равных правах.

 Срок службы металлических гривен – 20 лет, в то время как мелкая бумажная купюра "живет" всего два. Это позволит НБУ сэкономить 1 млрд грн на производстве.

 

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