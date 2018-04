фото-видео видео Дикое видео от 80-летнего Энтони Хопкинса собрало 13 миллионов просмотров

Совершенно дикое и невероятно задорное видео от 80-летнего Энтони Хопкинса собрало за 4 дня больше 9 миллионов просмотров в twitter и почти 4 миллиона в facebook.

Актер обнародовал ролик в Сети с подписью: "This is what happens when you’re all work and no play..." (Это то, что происходит, когда вы все работаете и не играете)

А ведь жжот, чертяка! Не пропусти, таким "Лектера Ганнибала" ты точно не видел.

.