Мир Евровидение поменяло систему подсчета голосов

2018-04-28 10:30 631

 

Европейский вещательный союз изменил правила голосования национальных жюри Евровидения с целью снизить влияние мнения каждого из членов жюри отдельно на общий результат

Об этом сообщается на официальном сайте песенного конкурса.

Отныне оценки жюри будут исчисляться по более сложной схеме, чем это было раньше. Баллы каждого из членов жюри будут иметь разный вес в зависимости от позиции, на которую судья поставит участника. Ниже балл будет влиять на итоговый результат в меньшей степени, чем выше, как показано на графике.

Таким образом, коллегиальное решение будет иметь преимущество над мнением каждого члена жюри отдельно. Это правило было введено для того, чтобы избежать ситуаций, когда большинство членов жюри отдают предпочтение одному участнику, а особое мнение одного из судей при этом может сильно повлиять на результат.

«С учетом этого изменения в процедуре голосования жюри мы можем гарантировать, что более высокие оценки песен будут присуждаться слаженно и мнение группы судей будет цениться выше, чем мнение каждого из них в отдельности», — сказал супервайзер Евровидения Йон Ула Санн.

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