Украина В Кабмине назвали размер средней зарплаты в Украине

2018-04-28 12:30 745

 

Средняя зарплата за март составляет 8382 грн и в 2,3 раза превышает уровень минимальной зарплаты.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Средняя заработная плата в Украине в марте текущего года выросла по сравнению с февралем на 5,9% — до 8382 грн и в 2,3 раза превысила уровень утвержденной на текущий год минимальной зарплаты. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении (март к марту) прирост составил 9,5%», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в отраслевом разрезе зарплаты выше среднего уровень выплачивали на предприятиях промышленности, прежде всего добывающей и фармацевтической, металлургии, автопрома, поставки энергоресурсов.

В тройку отраслей, где рост был самым масштабным, вошли госуправление и оборона (рост март к марту – 41,7%), финансовая и страховая деятельность (30%), а также промышленность в целом (26,7%).

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