Мир Трамп рассказал, что ожидает от встречи с Ким Чен Ыном

2018-04-28 13:00 598

 

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая состоится «в ближайшие недели», будет «продуктивной».

Об этом он заявил в пятницу во время совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Белом доме, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Я буду встречаться с Ким Чен Ыном в течение ближайших недель, мы ждем этого, и надеюсь, она (встреча – ред.) будет продуктивной», — заявил американский президент.

Он еще раз приветствовал договоренность лидеров Южной Кореи и КНДР, достигнутую в пятницу, относительно смягчения военной напряженности и приближения к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Президент Трамп поблагодарил канцлера Меркель за поддержку Германией кампании максимального давления на режим КНДР, «что помогло нам достичь этого важного шага».

Трамп подчеркнул, что главная цель усилий на этом направлении – добиться мира и процветания на всем Корейском полуострове. «В достижении этой цели мы не повторим ошибок предыдущих администраций (США – ред.). Максимальное давление будет продолжаться, пока не будут достигнуты условия денуклеаризации», — заявил президент США.

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