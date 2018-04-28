Спорт WADA обвинило известного украинского спортсмена в применении допинга

2018-04-28 13:30 586

 

Украинский спортсмен Руслан Дмитренко подозревается в применении допинга. Об этом в Facebook сообщил его тренер Денис Тобиас.

Всемирное антидопинговое агенство вручило ему подозрение в употреблении запрещенных препаратов. Это подозрение базируется на несовпадении данных, которые на протяжении года фиксировались в его паспорте крови.

Из-за проблем с WADA легкоатлет и его наставник также приняли решение отказаться выступать на мировом первенстве в китайском Тайцане, которое пройдет 5-6 мая.

"Для нас с тренером это сообщение стало настоящим шоком. Очень больно получать подобные письма, когда ты на протяжении многих лет честно готовишься ко всем соревнованиям, отдаешь львиную частицу своей жизни тренировкам и спорту", - сказано в сообщении.

Дмитренко добавил, что приговор не окончательный, но он отказался от участия в командном чемпионате мира по спортивной ходьбе.

"Пока у нас не будет полной информации, сложно делать хоть какие-то выводы или предположения. Ближайшие дни, недели, а возможно и месяцы будут для нас очень непростыми. Мы должны собрать максимум информации, чтобы понять где, когда и при каких обстоятельствах система нашей подготовки могла дать сбой", -добавил спортсмен.

Руслан Дмитренко является единственным в истории Украины победителем Кубка мира по спортивной ходьбе в личном зачете. В 2014 году украинец взял золото на дистанции 20 км в Тайцане, а также был признан лучшим ходоком мира в том сезоне.

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