Украина В субботу погода будет теплой, местами кратковременный дождь

2018-04-28 11:00 664

 

В субботу, 28 апреля, в Украине будет ясно и солнечная погода. Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

Только в восточных регионах страны ночью пройдет кратковременный дождь.

Температура ночью в западных и северных областях 2-7 грасдусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3 градусов. На остальной территории ожидается 5-10 градусов тепла ночью и днем 16-21 с отметкой плюс.

В западных и южных областях местами температура поднимется до 22-25 градусов тепла.

В Киеве прогнозируется 18-20 градусов тепла. Ночью температура опустится до 5-7.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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