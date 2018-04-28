Спорт Александр Гвоздик получил право на титульный бой WBC

2018-04-28 11:30 634

 

Президент WBC Маурисио Сулейман официально объявил о том, что Александр Гвоздик получил право на титульный поединок.

Об этом сообщает XSPORT.

Наш спортсмен выйдет на бой с победителем боя Адониса Стивенсона и Баду Джека, которые выйдут на ринг уже 19 мая.

Победитель обязан будет встретиться с Александром Гвоздиком. Ждать чемпионский бой с участием нашего боксера стоит осенью или зимой.

Ранее Александр Гвоздик одержал победу над французом Мехди Амара. Бой состоялся в ночь на 18 марта в Нью-Йорке на легендарной арене "Madison Square Garden".Президент WBC Маурисио Сулейман официально объявил о том, что Александр Гвоздик получил право на титульный поединок.

Об этом сообщает XSPORT.

Наш спортсмен выйдет на бой с победителем боя Адониса Стивенсона и Баду Джека, которые выйдут на ринг уже 19 мая.

Победитель обязан будет встретиться с Александром Гвоздиком. Ждать чемпионский бой с участием нашего боксера стоит осенью или зимой.

Ранее Александр Гвоздик одержал победу над французом Мехди Амара. Бой состоялся в ночь на 18 марта в Нью-Йорке на легендарной арене "Madison Square Garden".

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