Трамп с Меркель обсудили Россию и Украину

Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией, однако вместе с США будет продолжать защищать демократические ценности, которые РФ игнорирует. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
Меркель рассказала, что в ходе переговоров обсудила с Трампом военный конфликт в Украине и войну в Сирии.
"Мы обсудили Украину. Мы тесно сотрудничаем там против незаконной деятельности РФ, и я очень довольна нашим сотрудничеством. Мы заинтересованы в хороших отношениях с РФ, но мы должны продолжать защищать демократические ценности", – подчеркнула канцлер Германии.