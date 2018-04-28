Политика Трамп с Меркель обсудили Россию и Украину

2018-04-28 15:00 937

 

Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией, однако вместе с США будет продолжать защищать демократические ценности, которые РФ игнорирует. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Меркель рассказала, что в ходе переговоров обсудила с Трампом военный конфликт в Украине и войну в Сирии.

 "Мы обсудили Украину. Мы тесно сотрудничаем там против незаконной деятельности РФ, и я очень довольна нашим сотрудничеством. Мы заинтересованы в хороших отношениях с РФ, но мы должны продолжать защищать демократические ценности", – подчеркнула канцлер Германии.

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