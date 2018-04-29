Украина Вывести валюту за границу стало проще

2018-04-29 07:18 171

 

Национальний банк усовершенствовал порядок лицензирования валютных операций для банков, населения и бизнеса.

Соответствующее решение закреплено постановлением правления НБУ, которое вступит в силу с 28 апреля, передает пресс-служба регулятора.

Во-первых, Национальный банк упростил порядок выдачи электронных лицензий на осуществление физическими лицами валютных операций.

Так, в перечень документов, необходимых для получения таких лицензий добавляется возможность подачи в подтверждение источников происхождения средств документов, касающихся результатов предпринимательской деятельности или продажи движимого и/или недвижимого имущества.

Напомним, физическое лицо может получить е-лицензию независимо от того является ли оно предпринимателем или нет, если целью получения лицензии являются операции, не связанные с предпринимательской деятельностью.

Также унормирована возможность получения электронной лицензии за счет средств, являющегося общей совместной собственностью супругов.

Для этого один из супругов может в подтверждение происхождения средств учитывать доходы второго из супругов, если эти доходы относятся к их общей совместной собственности.

Во-вторых, банкам разрешено осуществлять операции по размещению за рубежом валютных ценностей без индивидуальной лицензии на любых собственных счетах, а не только на корреспондентских, как это было раньше.

В-третьих, Национальным банком установлено исключение из общего порядка контроля за соблюдением максимальной процентной ставки по внешним кредитам/займам в иностранной валюте.

Исключение касается средств, привлекаемых резидентами-заемщиками от нерезидентов для кредитных проектов, реализуемых с участием (в форме обеспечения, страхования, поручительства) иностранного государства, по аналогии с исключением, что уже применяется для кредитных проектов с участием экспортно-кредитных агентств.

Кроме того, Нацбанк уточнил перечень документов, необходимых для получения индивидуальной лицензии на размещение юридическими лицами или физическими лицами-предпринимателями средств на счетах за пределами Украины.

Перечень дополнен документами, содержащими информацию о счетах, открытых резидентом в уполномоченных банках, и о его структуре собственности и конечных бенефициарных владельцах.

"Такие шаги будут способствовать усовершенствованию порядка выдачи индивидуальных валютных лицензий, и расширению доступа резидентов к внешним кредитным ресурсам", – отмечают в НБУ.

Напомним, Национальный банк ввел выдачу украинцам валютных лицензий в электронной форме в июле 2017 года.

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