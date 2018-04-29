Мир Ученые назвали сладость, которая улучшает зрение

2018-04-29 10:30 582

 

Американские биологи выяснили, что употребление больших количеств шоколада может восстанавливать и даже улучшать зрение, говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Ophthalmology.

Согласно текущим оценкам ВОЗ, примерно 1,5 миллиона людей на Земле страдают от близорукости. Число детей и взрослых с нарушенным зрением постоянно растет начиная с середины прошлого века, в чем замешаны, как сегодня считают ученые, не только социальные факторы и растущая нагрузка на глаза, но и гены.

Распространение близорукости, в свою очередь, заставляет биологов и медиков искать новые методы борьбы с ухудшением зрения, которые бы не требовали хирургического вмешательства в работу самих глаз. К примеру, поедание больших количеств моркови, черники или голубики помогает глазам быстрее восстанавливаться после травм глаз и ожогов сетчатки, но при этом не улучшает само зрение, как считают обыватели и некоторые врачи.

Джефф Рабин (Jeff Rabin) из университета Воплощенного Слова Божьего в Сан-Антонио (США) и его коллеги проверили еще одну популярную народную "теорию" о том, что поедание шоколада улучшает работу глаз.

Для проверки этой идеи они пригласили три десятка добровольцев с нормальным зрением или близорукостью, и попросили пройти их несколько тестов на зоркость до поедания шоколадки и через два часа после обеда. Как отмечают ученые, ни сами экспериментаторы, ни участники опытов не знали, какой тип шоколада они ели и что именно они проверяли, что обеспечило абсолютную чистоту результатов этих опытов.

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