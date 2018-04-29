Украина Боевики снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

2018-04-29 13:00 705

 

В субботу, 28 апреля, боевики ОРДО продолжают нарушать режим прекращения огня при осуществлении ремонтно-восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает в Facebook штаб АТО.

Сообщается, что начиная с 10:00, 28 апреля, боевики трижды обстреляли прилегающие к ДФС территории с применением минометов 82 и 120 калибра и стрелкового оружия.

"Обстрел района ДФС осуществили несмотря на проведение здесь зеркального патрулирования наблюдателями украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ. В результате преступных действий было сорвано безопасное передвижение рабочего персонала к ДФС для обеспечения работы станции", - говорится в сообщении.

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