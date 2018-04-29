Экономика Гривна рухнет: украинцам напрогнозировали новое валютное потрясение

2018-04-29 12:30 1113

В ближайшие три года курс доллара в Украине вырастет примерно на пять гривен

Неутешительные прогнозы озвучил Кабинет Министров Украины.

В ведомстве утвердили бюджетную резолюцию на 2019, 2020 и 2021 годы. Так через три года, согласно прогнозам, за один американский доллар придется отдать 31,8 гривны.

Так, в 2019 году обменный курс гривны к доллару США в среднем за период составит 30 гривен 50 копеек.

В 2020 — 31 гривну 40 копеек за доллар, а в 2021 — 31 гривну 80 копеек за доллар.

Однако данный прогноз еще выглядит оптимистично по сравнению с тем, который дали в Министерстве экономического развития.

В апреле Минэкономразвития обнародовало официальный прогноз правительства по курсу доллара на 2018-2019 годы. Согласно пессимистическому прогнозу, на конец текущего года курс может составить 30 грн/$, а в конце следующего — 34 грн/$. Оптимистичный вариант предусматривает показатель в 27 грн/$.

Также стоит отметить, что среднегодовой курс на 2018 год составляет 29,3 гривны за доллар.

Напомним, 28 апреля украинская валюта продолжила укреплять свои позиции по отношению к доллару и евро. В субботу утром наличный курс гривны начал расти по отношению к евро и доллару.

За один американский доллар в обменных пунктах предлагали 25,87 грн, а один евро стоил 31,36 грн. Продавали доллар по курсу 26,21 грн/$, по евро просили 32 грн.