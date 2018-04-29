Украина Внешнее независимое оценивание-2018 в Украине: что нужно знать

2018-04-29 14:30 1007

До 30 апреля все украинские абитуриенты получат приглашения-пропуски на Внешнее независимое тестирование. Участникам ВНО нужно самостоятельно распечатать их со своей страницы на сайте zno.testportal.com.ua.

Участники ВНО будут сдавать три из 11 предметов: украинский язык и литературу, историю Украины, математику, географию, биологию, химию, физику, английский, испанский, немецкий и французский языки. В этом году в тестировании примут участие 335 843 человека.

Какие особенности тестирования будут в этом году.

Что нового?

Если раньше единственным фиксированными предметом ВНО был украинский язык, то сейчас их будет два. Теперь во всех вузах на одну и ту же специальность будут одинаковые требования к предметам для поступления. Третий предмет остается на выбор. Например, чтобы подать документы на "Компьютерную инженерию", нужно сдать украинский язык, математику и третий предмет – физику или иностранный язык; на "Стоматологию" нужны украинский язык, биология и химия и математика; на "Международную экономику" не примут без украинского и иностранного языков, математика и география – на выбор. Полный перечень предметов для поступления опубликован в приказе МОН и уже опубликован на сайтах университетов. Однако в нововведениях Минобразования есть неожиданные предложения. Например, филологи кроме украинского языка и истории должны сдавать иностранный язык или географию.

Единый перечень предметов обеспечит равенство абитуриентов, считают в министерстве.

Абитуриентам, которые будут поступать по сертификатам ВНО за 2016, 2017 и 2018 год, нужно пересдавать тестирование по английскому, если предмет нужен для поступления. Это связано с тем, что ВНО по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам впервые будет проходить в виде тестов двух уровней сложности: В1 и В2. Первый, В1 — для учеников, изучавших язык в школе на стандартном уровне, а второй, В2 — для изучавших углубленно. Также тесты будут включать аудирование — выполнение заданий на слух. К слову, абитуриентам с сертификатами IELTS или TOEFL можно не сдавать тестирование.

Русского языка на ВНО с этого года больше не будет. Это связано с тем, что предмет не пользовался большим спросом среди абитуриентов.

В 2018 году ВНО по украинскому языку придется сдавать выпускникам профтехучилищ и колледжей. Так в ведомстве хотят оценить уровень подготовки в школах, профтехучилищах и колледжах.

Иностранный язык в виде ВНО придется сдавать также поступающим на магистратуру.

Минимального балла для поступления на большинстве специальностей не будет. Для участия в конкурсе можно подавать сертификаты с любыми баллами. Однако на три специальности – "Медицина", "Стоматология" и "Педиатрия" – проходной балл будет 150 по предметам биология, химия или математика. Меньший балл допускается только по украинскому языку.

В этом году впервые ВНО смогут сдать незрячие – тесты по математике, истории и украинскому языку будут предложены и шрифтом Брайля. Таких абитуриентов на тестирование зарегистрировалось 10 человек.

Когда будет проходить ВНО?

Основная сессия тестирования начинается 22 мая и продлится до 13 июня. Первым абитуриенты сдадут ВНО по математике — 22 мая, следующим предметом станет украинский язык и литература — 24 мая. Далее пройдет ВНО по испанскому, немецкому и французскому языкам — 29 мая. Английский абитуриенты будут сдавать в первый день лета — 1 июня. 4 июня выпускники сдадут биологию, 6 июня — историю Украины, 8-го — географию, 11-го — физику, а 13-го — химию.

Дополнительная сессия ВНО начинается 2 июля с тестирования по украинскому языку и литературе, 3 июля состоится тестирование по математике; 4 июля – по английскому и испанскому языкам; 5 июля – по биологии, английскому языку; 6 июля – истории Украины; 9 июля – географии, французскому языку; 10 июля – физике. Завершается дополнительная сессия 11 июля тестированием по химии.

Те, кто должен сдавать ВНО, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации, смогут зарегистрироваться на дополнительной сессии, 3-21 мая.

Как и в прошлом году, подача заявлений на первый курс бакалаврата будет полностью в электронной форме, в том числе для заочников. Регистрация электронных кабинетов поступающих начнется 2 июля и завершится 25 июля на сайте ez.osvitavsim.org.ua.

Что нужно брать на ВНО, а что нельзя?

Чтобы попасть на тест, участникам ВНО надо иметь при себе: сертификат ВНО, паспорт и приглашение-пропуск. Для выполнения заданий участникам нужно взять с собой ручку с пастой насыщенного черного цвета и две-три запасных. Можно также взять с собой прозрачную бутылку с питьевой водой без этикетки.

А вот мобильные телефоны, наушники, смарт-часы, флешки и USB-кабели проносить нельзя. Их можно оставить на специально отведенном для вещей места в пункте тестирования.

Если у участника найдут какой-то из этих гаджетов, он вынужден будет покинуть пункт проведения ВНО досрочно, а результат теста будет аннулирован.